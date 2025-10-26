Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 8:17 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    എ.​ഐ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​മാ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ, ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ 37 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​യും
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    cancel

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). വി2​എ​ക്സ്​ എ​ന്ന്​ പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ സം​വി​ധാ​നം അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 620 ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ട്രാ​ഫി​ക്​ ലൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​ർ.​ടി.​എ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡാ​ഷ്​​ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും യ​ഥാ​സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​തെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി ട്രാ​ഫി​ക്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.

    എ.​ഐ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്വി​ൻ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ 37 ശ​ത​മാ​നം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    പു​തി​യ കാ​റു​ക​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ഫീ​ച്ച​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ർ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്ക്രീ​നി​ൽ ത​ത്സ​മ​യ ട്രാ​ഫി​ക്​ ഡാ​റ്റ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​പ്ലേ, ആ​ൻ​ഡ്രോ​യി​ഡ്​ ഓ​ട്ടോ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യോ നൂ​ത​ന ഉ​പ​ക​ര​ണം ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചോ പ​ഴ​യ കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ത​ത്സ​മ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി ക​ഴി​യും. ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍റ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​സ്റ്റം​സ്​ സെ​ന്‍റ​റു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സി​ഗ്​​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​നീ​ക്കം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍റ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​സ്റ്റം​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജീ​നി​യ​ർ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiUAE NewsTraffic signalsgulf news malayalam
    News Summary - Vehicles are being tied to traffic signals in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X