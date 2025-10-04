Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    നടുറോഡിൽ വാഹനം നിർത്തി; അപകടം

    abudhabi police
    അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച അ​പ​ക​ട ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ന​ടു​റോ​ഡി​ല്‍ വാ​ഹ​നം നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ട​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. ത​ക​രാ​ര്‍മൂ​ലം വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ല്‍ നി​ര്‍ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ല്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​യും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത എ​ക്‌​സി​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ച്ചു.

    വാ​ഹ​നം അ​ന​ങ്ങാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ ഉ​ട​ന്‍ത​ന്നെ 999 ന​മ്പ​രി​ല്‍ വി​ളി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വേ​ണ്ട സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ല്‍ നി​ര്‍ത്തി​യി​ടു​മ്പോ​ള്‍ ഹ​സാ​ര്‍ഡ് ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലു​ള്ള മു​ന്‍ക​രു​ത​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ചെ​ങ്കി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ പൊ​ടു​ന്ന​നെ നി​ര്‍ത്തു​ന്ന മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ടി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കൂ. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി റോ​ഡി​ല്‍ വാ​ഹ​നം നി​ര്‍ത്തു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് 1000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും ആ​റ് ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളും ചു​മ​ത്തും. ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ല്‍ 500 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് പി​ഴ.

    TAGS:Gulf NewsvehiclesUAE newsAccidents
    News Summary - Vehicle stopped in the middle of the road; accident
