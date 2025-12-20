Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറിയാദ്​ നഗരത്തിലെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:51 AM IST

    റിയാദ്​ നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ 50 ഇടങ്ങളിൽ വാഹന പാർക്കിങ്ങുകൾ നിർമിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്​
    റിയാദ്​ നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ 50 ഇടങ്ങളിൽ വാഹന പാർക്കിങ്ങുകൾ നിർമിക്കുന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഗ്രൗ​ണ്ട്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്          

    കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മ​ൾ​ട്ടി-​സ്​​റ്റോ​റി പാ​ർ​ക്കി​ങ്

    റി​യാ​ദ്​: റി​യാ​ദി​ലെ ചി​ല തി​ര​ക്കേ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘റി​മാ​ത്ത് റി​യാ​ദ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി’ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 50 നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 200,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ മൊ​ത്തം വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ തെ​രു​വു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള​തും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടു​ത്തു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ടാ​തെ ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. ഇ​ത് ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ‘മ​വാ​ഖി​ഫ് റി​യാ​ദ്’ (റി​യാ​ദ് പാ​ർ​ക്കി​ങ്) തെ​രു​വി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ത് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    വാ​ണി​ജ്യ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ പ​ണം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സൗ​ജ​ന്യ മാ​നേ​ജ്‌​ഡ് പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ. മ​റി​ച്ച്, തെ​രു​വി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ത​രം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.​​ഗ്രൗ​ണ്ട്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ, ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രു​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ (കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മ​ൾ​ട്ടി-​സ്​​റ്റോ​റി പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ), ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ (ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക്​ സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 50 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന്​ ത​രം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യം.

    ഇ​ത്​ വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി സു​സ്ഥി​ര​വും ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യ സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും.

    ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ഗാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള സ​മ​യം കു​റ​ക്കാ​നും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കും വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചു​റ്റു​മു​ള്ള തി​ര​ക്കേ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vehicle parkinggulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Vehicle parking lots are being built in 50 busy areas in Riyadh city
    Similar News
    Next Story
    X