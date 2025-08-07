Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:35 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:35 PM IST

    വാഹനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി കൂടി; ജബൽ അലി തുറമുഖത്ത് യാർഡിന്‍റെ വലിപ്പം കൂട്ടി ഡി.പി വേൾഡ്​​

    നാലാം ടെർമിനലിൽ 26 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലാണ്​​ പുതിയ യാർഡ്​ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്​
    Jabel Ali port
    ജബൽ അലി തുറമുഖത്ത്​ നിർമാണം പൂർത്തിയായ പുതിയ യാർഡ്​

    ദുബൈ: ഓട്ടോമോട്ടീവ്​ വാഹനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജബൽ അലി തുറമുഖത്ത് വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യാർഡിന്‍റെ വലിപ്പം കൂട്ടി ഡി.പി വേൾഡ്​. ​ടെർമിനൽ നാലിൽ 26 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിൽ​ പുതിയ യാർഡ് നിർമിച്ചു​. ഒരേ സമയം 13,000 കാറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്​ പുതിയ യാർഡ്​. ഇതോടെ ജബൽ പോർട്ടിലെ ആകെ സംഭരണ ശേഷി 75,000 ആയി ഉയർന്നു.

    ഒരേ സമയം മൂന്ന്​ റോറോ വെസ്സലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള മൂന്ന്​ കടലിടുക്കുകളും പുതുതായി നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇതോടെ ടെർമിനൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് റോറോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെർമിനൽ നാലിലേക്ക്​ മാറ്റി. തുറഖമത്തെ ബെർത്തിന്‍റെ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. ഓട്ടോമോട്ടീവ്​ വ്യാപാര രംഗത്ത്​ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ മുൻനിര കേന്ദ്രമായി ദുബൈയുടെ സ്ഥാനം ശക്​തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ നവീകരണം സഹായകമാവുമെന്ന്​ ഡി.പി വേൾഡ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടും സി.ഇ.ഒയുമായ അബ്​ദുല്ല ബിൻ ദമിത്താൻ പറഞ്ഞു.

    കൂടുതൽ യാർഡ് സ്ഥലം, വേഗത്തിലുള്ള സേവനം, വിശ്വസനീയമായ ബെർത്ത് ലഭ്യത എന്നിവയെല്ലാം ഓട്ടോമോട്ടീവ് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന്​ഡി.പി വേൾഡ്​ കൊമേഴ്​സ്യൽ പോർട്ട്​സ്​ ആൻഡ്​ ടെർമിനൽസ്​ സി.വി.പി ഷഹാബ്​ അൽ ജാസ്​മി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ 5.45 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളാണ്​ ജബൽ അലി തുറമുഖത്ത്​ എത്തിയത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേകാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ 28 ശതമാനമാണ്​ വർധന. ഇറക്കുമതിയുടെ 65 ശതമാനവും ചൈന, ജപ്പാൻ, തായ്‌ലൻഡ്, ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsPort of Jebel AliDP Worldvehicle import
    News Summary - Vehicle imports increase; DP World increases the size ofPort of Jebel Ali Yard
