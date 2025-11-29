Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Nov 2025 6:52 AM IST
    29 Nov 2025 6:52 AM IST

    വെഡ്മ മുപ്പതാം വാർഷികം ഗ്രാമോത്സവമായി ആഘോഷിക്കും

    വെഡ്മ മുപ്പതാം വാർഷികം ഗ്രാമോത്സവമായി ആഘോഷിക്കും
    ദു​ബൈ: ക​രൂ​പ​ട​ന്ന​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘വെ​ഡ്മ’​യു​ടെ 30ാം വാ​ർ​ഷി​കം ഗ്രാ​മോ​ത്സ​വ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വെ​ള്ളാ​ങ്ക​ല്ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തു​ക.

    ഇ​തി​നാ​യി സു​ബൈ​ർ ടി.​എം ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഹാ​ഷിം കാ​ദ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും ഷി​നാ​സ്, മി​സ്ബാ യൂ​നി​സ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​ക്ക്​ രൂ​പം​ന​ൽ​കി. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ടി.​എം. സു​ബൈ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​ൻ.​എ. ഹാ​ഷിം സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മീ​ർ ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​ട​ലാ​യി, റ​ഷീ​ദ് തോ​പ്പി​ൽ, ഗ​ഫൂ​ർ വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ പെ​ഴും​കാ​ട്, ഷാ​ജി ഇ​ട​പു​ള്ളി, ടി.​എം. മു​സ്ത​ഫ, ജാ​സിം ക​ട​ലാ​യി, ഫ​ഹ​ദ്, ഹം​സ ചി​ര​ട്ട​ക്കു​ന്നു സി​യാ​ദ് മു​സ​മ്മി​ൽ, മു​ജീ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

