    date_range 30 Aug 2025 9:44 PM IST
    date_range 30 Aug 2025 9:44 PM IST

    ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ ഓണം സ്​പെഷ്യൽ സർക്കുലേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ വി.ഡി സതീശൻ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു

    'ഗൾഫ് മാധ്യമം' ഓണം സ്​പെഷ്യൽ സർക്കുലേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ വി.ഡി സതീശൻ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു
    ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ ഓണം സ്​പെഷ്യൽ സർക്കുലേഷൻ ക്യാമ്പയ്​ൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ വി.ഡി സതീഷൻ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.          ഫോട്ടോ: സണ്ണി ജോസഫ്​ തമ്പാ

    ദുബൈ: അറിവിൻറെ അക്ഷര വെളിച്ചവുമായി​ പുതിയ അധ്യയന വർഷവും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും അടയാളപ്പെടുത്തലായി ചിങ്ങപ്പുലരിയും ഒരുമിച്ച്​ വരുന്ന സന്തോഷ വേളയിൽ പ്രവാസി വായന സമൂഹത്തിന്​ ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമ’ത്തിൻറെ ഓണ സമ്മാനം. കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക്​ പതിരില്ലാത്ത വാർത്തകൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ ജി.സി.സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ വരിക്കാരാകാൻ അവസമൊരുക്കുന്ന സ്​പെഷ്യൽ സർക്കുലേഷൻ ക്യാമ്പയ്​ന്​ യു.എ.ഇയിൽ പ്രൗഢമായ തുടക്കം.

    ശനിയാഴ്ച ദുബൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ വി.ഡി സതീഷൻ ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ ഓണം സ്​പെഷ്യൽ സർക്കുലേഷൻ ക്യാമ്പയ്​നിൻറെ ഉദ്​ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. എസ്​.കെ അബ്​ദുല്ല (സീനിയർ മാനേജർ, സെയിൽസ്​ ആൻഡ്​ ബിസിനസ്​ സൊല്യൂഷൻസ്​, ഗൾഫ്​ മാധ്യമം), സാലിഹ്​ കോട്ടപ്പള്ളി (ജി.സി.സി എഡിറ്റോറിയൽ ഹെഡ്​), ടി.കെ മനാഫ് (യു.എ.ഇ ബ്യൂറോ ഇൻചാർജ്​)​, സൽമാനുൽ ഫാരിസ് (സർക്കുലേഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ്​)​, സുനിൽ അസീസ്​ (ഇൻകാസ്​ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ്​) എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പ​ങ്കെടുത്തു.

    ആകർഷകമായ ഓഫറുകളാണ്​ ഇത്തവണ ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ പുതിയ വരിക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. 720 ദിർഹമിൻറെ വാർഷിക സബ്​സ്ക്രിബ്​ഷൻ ഓഫറിൻറെ ഭാഗമായി 399 ദിർഹമിന്​ ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം സംസം, ചിക്കിങ്​ എന്നിവയുടെ 50 ദിർഹമിൻറെ രണ്ട്​ വീതം ഗിഫ്​റ്റ്​ വൗച്ചറും ഓണസമ്മാനമായി ലഭിക്കും. സെപ്​റ്റംബർ ഒന്ന്​ 10 വരെ പരിമിതമായ കാലയളവിലേക്കാണ്​ ഓഫർ. വരിക്കാരാകുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും 0527892897, 042521071 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.


