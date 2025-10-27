Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവ​യ​ലാ​ർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 12:59 PM IST

    വ​യ​ലാ​ർ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം; ല​ക്ഷ്മി പ്രി​യ​ക്ക്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    വ​യ​ലാ​ർ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം; ല​ക്ഷ്മി പ്രി​യ​ക്ക്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം
    cancel
    camera_alt

    ല​ക്ഷ്മി പ്രി​യ, ദേ​വ കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ണ്ണി, ആ​ര്യ, ശ്രീ​രേ​ഖ കൃ​ഷ്ണ               

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: വ​യ​ലാ​ർ വ​ർ​ഷം 2025 - 2026ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചി​ന്ത-​മാ​സ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​യ​ലാ​ർ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ന​ട​നും ഹാ​സ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​നു​മാ​യ ജ​യ​രാ​ജ് വാ​ര്യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കാ​ല​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച മ​ഹാ​നാ​യ ക​വി​യാ​ണ് വ​യ​ലാ​ർ എ​ന്നും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ​ർ​ഗ തേ​ജ​സി​നെ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​രോ തു​ടി​പ്പി​ലും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​കെ അ​മ്പ​ത്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത എ​ട്ടു​പേ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ല​ക്ഷ്മി പ്രി​യ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ദേ​വ കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ണ്ണി, ആ​ര്യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കി​ട്ടെ​ടു​ത്തു. ശ്രീ​രേ​ഖ കൃ​ഷ്ണ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. മോ​ഹ​ൻ​കു​മാ​ർ, റി​നി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, രോ​ഷ്നി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ജ​ഡ്ജി​ങ്​ പാ​ന​ലാ​ണ് വി​ധി​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaivayalarUAESharjah.
    News Summary - vayalar Poetry Competition; Lakshmi Priya wins first place
    Similar News
    Next Story
    X