Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Jan 2026 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 6:42 AM IST

    'വ​ർ​ണം ഐ.​എ.​യു ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘വ​ർ​ണം ഐ.​എ.​യു ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ഒ​രു​ക്കി​യ ‘വ​ർ​ണം ഐ.​എ.​യു ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ്

    ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​ന്‍: ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് വി​ങ്​ ‘വ​ർ​ണം ഐ.​എ.​യു ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി നി​ര​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ലു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി ന​ട​ന്ന ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഘോ​ഷ യാ​ത്ര, മ്യൂ​സി​ക്, ഡാ​ൻ​സ്, കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ്, ഷോ​ർ​ട്ട് മൂ​വി, ക​ള​റി​ങ്, പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രാ​യി​ങ് തു​ട​ങ്ങി 30ഇ​ൽ പ​രം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ഇ​രു​നൂ​റ്റി അ​മ്പ​തോ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്ലൂ ​ടീം ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് പ​ട്ട​വും യെ​ല്ലോ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ റെ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ മൂ​ന്നും നാ​ലും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ജാ​ദ് നാ​ട്ടി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ക്റ്റി​ങ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ്‌ പൊ​ന്നാ​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ർ​ട്സ് വി​ങ്​ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ന​സീ​ർ സി.​കെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം ന​ട​ന്നു.

