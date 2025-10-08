Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓണാഘോഷവും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:45 AM IST

    ഓണാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും

    text_fields
    bookmark_border
    onam celebration
    cancel
    camera_alt

    പ​ന്മ​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ട​ക്കും​ത​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കൊ​ല്ലം ച​വ​റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ന്മ​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ട​ക്കും​ത​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ത്തി. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ച​വ​റ എം.​എ​ൽ.​എ ഡോ. ​സു​ജി​ത്ത്​ വി​ജ​യ​ൻ​പി​ള്ള പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ച​വ​റ​യി​ലെ ഏ​ൻ​ജ​ൽ​വാ​ലി വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​ഫീ​സ്​ ഷ​ഫീ​ഖി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഷാ​ർ​ജ റോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക്​ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ ജ​മ​ലു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക അം​ഗം നി​സാ​ർ കൊ​ല്ല​ക, ഷാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ​യെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ നി​ജു അ​ലി​യാ​ർ, നി​സാ​ർ പോ​ള​യി​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​എ. നി​യാ​സ്, സു​നു കൊ​ച്ചു​ത​റ​യി​ൽ സി​യാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsonam celebrationFamily Reunion
    News Summary - vadakkumthala onam celebration and family reunion
    Similar News
    Next Story
    X