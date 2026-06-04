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    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 12:47 PM IST

    വടക്കാഞ്ചേരി സുഹൃദ്​ സംഘം ഇശൽ രാവ്

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    വടക്കാഞ്ചേരി സുഹൃദ്​ സംഘം ഇശൽ രാവ്
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    വടക്കാഞ്ചേരി സുഹൃദ്​ സംഗമം ‘ഇശൽ രാവ് 2026’ പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    ദുബൈ: തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ വടക്കാഞ്ചേരി സുഹൃദ്​ സംഗമം (ഡബ്ല്യു.എസ്​.എസ്​) ‘ഡബ്ല്യു.എസ്​.എസ് ഇശൽ രാവ് 2026’ കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇശൽ ഗാനങ്ങൾ, ഒപ്പന, നൃത്താവിഷ്‌കാരങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി. പ്രസിഡന്‍റ്​ അബ്ദുൽ ജലീൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിയാസ് ഷാൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഡയണി ബിമൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.കൺവീനർമാരായ നിധിയാഹു, സീതിക്കോയ, സഫു ബിലാൽ, മുംതാസ് ഫിറാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

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    TAGS:gulfUAEVadakkancherryfriends group
    News Summary - Vadakkancherry Friends Group Isha Rao
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