Madhyamam
    U.A.E
    date_range 28 Nov 2025 6:59 AM IST
    date_range 28 Nov 2025 6:59 AM IST

    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി സു​ഹൃ​ത് സം​ഘം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി സു​ഹൃ​ത് സം​ഘം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി സു​ഹൃ​ത് സം​ഘം യു.​എ.​ഇ 37ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി സു​ഹൃ​ത് സം​ഘം യു.​എ.​ഇ 37ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘മാ​മാ​ങ്കം സീ​സ​ൺ 9’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദു​ബൈ മു​ഹൈ​സി​ന​യി​ലെ ന്യൂ ​ഡോ​ൺ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ൽ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ചാ​ൻ​സ​റി ബി​ജേ​ന്ദ്ര സി​ങ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സു​ഹൃ​ത് സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​നൂ​പ് മേ​നോ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ് പ​ള്ളാ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി വി.​എ​ൻ ബാ​ബു, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ്, മാ​മാ​ങ്കം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ വി​മ​ൽ, ശ്രീ​ഹ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി​ത്ത് ബാ​ബു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​വി​ലെ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്ക​ൽ, സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ള​വും നി​ർ​ത്ത നി​ർ​ത്ത്യ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ പ്ര​മു​ഖ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ കെ.​എ​സ്. ഹ​രി ശ​ങ്ക​ർ, ദി​ശാ​പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ത​ൽ​സ​മ​യ ബാ​ൻ​ഡ്​ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി 10.30ന് ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു.

