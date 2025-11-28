വടക്കാഞ്ചേരി സുഹൃത് സംഘം വാർഷികാഘോഷംtext_fields
ദുബൈ: വടക്കാഞ്ചേരി സുഹൃത് സംഘം യു.എ.ഇ 37ാമത് വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘മാമാങ്കം സീസൺ 9’ എന്ന പേരിൽ ദുബൈ മുഹൈസിനയിലെ ന്യൂ ഡോൺ സ്കൂളിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇന്ത്യൻ കൗൺസൽ ഹെഡ് ഓഫ് ചാൻസറി ബിജേന്ദ്ര സിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ സുഹൃത് സംഘം പ്രസിഡന്റ് അനൂപ് മേനോൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സെക്രട്ടറി മനോജ് പള്ളാത്ത് സ്വാഗതവും രക്ഷാധികാരി വി.എൻ ബാബു, ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ സന്തോഷ്, മാമാങ്കം കൺവീനർമാരായ വിമൽ, ശ്രീഹരി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ട്രഷറർ സജിത്ത് ബാബു നന്ദി പറഞ്ഞു. രാവിലെ പൂക്കളമൊരുക്കൽ, സംഘാംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയോടുകൂടിയാണ് ആഘോഷപരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഓണസദ്യയും പഞ്ചാരിമേളവും നിർത്ത നിർത്ത്യങ്ങളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ പ്രമുഖ പിന്നണി ഗായകൻ കെ.എസ്. ഹരി ശങ്കർ, ദിശാപ്രകാശ് എന്നിവർ നയിച്ച തൽസമയ ബാൻഡ് ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായിരുന്നു. രാത്രി 10.30ന് പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register