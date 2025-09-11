വടകര പ്രവാസോത്സവം 2025 ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

വടകര പ്രവാസോത്സവം 2025 ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ദുബൈ: വടകര എൻ.ആർ.ഐ ദുബൈ നവംബർ രണ്ടിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വടകര പ്രവാസോത്സവം 2025ന്റെ ബ്രോഷർ പുല്ലാങ്കുഴൽ കലാകാരൻ രാജേഷ് ചേർത്തല, ഷിനോജ് രാജന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. കലാ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ വാണിജ്യ പരിപാടികളുടെ സംയോജനമാണ് പ്രവാസോത്സവം.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി രമൽ നാരായണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇക്ബാൽ ചെക്കിയാട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ദേശങ്ങൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി സംഘടനയാണ് വടകര എൻ.ആർ.ഐയെന്ന് രാജേഷ് ചേർത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രവാസോത്സവം ജനറൽ കൺവീനർ പുഷ്പജൻ എ.പി നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടിയിൽ മനോജ് കെ.വി, സുഷി കുമാർ, മൊയ്ദു കുറ്റ്യാടി, ഷൈജ, അനി കാർത്തിക്, ചന്ദ്രൻ കൊയിലാണ്ടി എന്നിവർ ആശംസ അറിയിച്ചു. ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഏറാമല നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
