Madhyamam
    date_range 11 Sept 2025 6:52 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 6:52 AM IST

    വടകര പ്രവാസോത്സവം 2025 ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    വടകര പ്രവാസോത്സവം 2025 ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​​ആ​ർ.​ഐ ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ട​ക​ര പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം 2025ന്റെ ​ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​​ആ​ർ.​ഐ ദു​ബൈ ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ട​ക​ര പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം 2025ന്റെ ​ബ്രോ​ഷ​ർ പു​ല്ലാ​ങ്കു​ഴ​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ രാ​ജേ​ഷ് ചേ​ർ​ത്ത​ല, ഷി​നോ​ജ് രാ​ജ​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സാ​ഹി​ത്യ വാ​ണി​ജ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​മാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മ​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ക്ബാ​ൽ ചെ​ക്കി​യാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​യെ​ന്ന് രാ​ജേ​ഷ് ചേ​ർ​ത്ത​ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പു​ഷ്പ​ജ​ൻ എ.​പി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​നോ​ജ്‌ കെ.​വി, സു​ഷി കു​മാ​ർ, മൊ​യ്‌​ദു കു​റ്റ്യാ​ടി, ഷൈ​ജ, അ​നി കാ​ർ​ത്തി​ക്, ച​ന്ദ്ര​ൻ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഏ​റാ​മ​ല ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

