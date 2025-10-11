Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 8:11 AM IST

    വടകര എൻ.ആർ.ഐ ഫോറം രക്തദാന ക്യാമ്പ്

    വടകര എൻ.ആർ.ഐ ഫോറം രക്തദാന ക്യാമ്പ്
    വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ഷാ​ർ​ജ: വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 114 പേ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മ​ല്ലി​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി ബേ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സു​ജി​ത്ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ത്യ​ൻ പ​ള്ളി​ക്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​സ​ർ വ​രി​ക്കോ​ളി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് വേ​ളം, ജ​മാ​ൽ കൊ​ള​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, അ​ജി​ൻ ചാ​ത്തോ​ത്ത്, ല​ക്ഷ്മ​ണ​ൻ, സി.​കെ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല, ഫൈ​സ​ൽ, ന​സീ​ർ ടി, ​സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ലി വ​ട​യം, ഫാ​റൂ​ഖ് മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, സ​ന​ദ് ക​ല്ലൂ​ൺ,​ വ​നി​താ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:VadakaraUAE NewsBlood Donation CampNRI Forum
    News Summary - Vadakara NRI Forum Blood Donation Camp
