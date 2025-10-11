വടകര എൻ.ആർ.ഐ ഫോറം രക്തദാന ക്യാമ്പ്

വടകര എൻ.ആർ.ഐ ഫോറം രക്തദാന ക്യാമ്പ്text_fields
ഷാർജ: വടകര എൻ.ആർ.ഐ ഫോറം ഷാർജ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 114 പേർ രക്തം നൽകി. പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുല്ല മല്ലിശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രഷറർ ഷാജി ജോൺ, ജോ. സെക്രട്ടറി ജിബി ബേബി എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. സുജിത്ത് ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സത്യൻ പള്ളിക്കര നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നാസർ വരിക്കോളി, അബ്ദുറഹ്മാൻ മാസ്റ്റർ, അഷ്റഫ് വേളം, ജമാൽ കൊളക്കണ്ടത്തിൽ, അജിൻ ചാത്തോത്ത്, ലക്ഷ്മണൻ, സി.കെ കുഞ്ഞബ്ദുല്ല, ഫൈസൽ, നസീർ ടി, സിറാജുദ്ദീൻ, അലി വടയം, ഫാറൂഖ് മാണിക്കോത്ത്, സനദ് കല്ലൂൺ, വനിതാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
