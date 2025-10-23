Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 23 Oct 2025 7:18 AM IST
    date_range 23 Oct 2025 7:18 AM IST

    വ​ട​ക​ര എ​ൻ‌.​ആ​ർ‌.​ഐ പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്

    വ​ട​ക​ര എ​ൻ‌.​ആ​ർ‌.​ഐ പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദു​ബൈ: പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ൽ 23 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രാ​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ദു​ബൈ അ​ൽ ഖി​സൈ​സ് ക്ര​സ​ന്റ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക​ര എം.​പി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ശ്രീ​നാ​ഥ് ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ, നീ​തു ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​വ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് അ​പ് കോ​മ​ഡി മ​ത്സ​രം, സ്കി​റ്റ്, ശി​ങ്കാ​രി മേ​ളം തു​ട​ങ്ങി ജ​ന​കീ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും വ​ട​ക്ക​ൻ മ​ല​ബാ​റി​ലെ നാ​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, ക​ല്യാ​ണ വീ​ട്ടി​ലെ അ​ര​വ് പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പ്ര​വാ​സി ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ, പ്ര​ഥ​മ ക​ട​ത്ത​നാ​ട് മാ​ധ​വി അ​മ്മ ക​വി​താ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് എ​ന്നി​വ​രെ വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്ക് ക​ട​ത്ത​നാ​ട് ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പു​ഷ്പ​ജ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ക്ബാ​ൽ ചെ​ക്ക്യാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മ​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഏ​റാ​മ​ല എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

