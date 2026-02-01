വീടുകളിൽ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗം കരുതലോടെ വേണം; മുന്നറിയിപ്പുമായി അജ്മാന് പൊലീസ്text_fields
അജ്മാന്: ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് മുൻകരുതൽ നിർദേശവുമായി അജ്മാന് പൊലീസ്. ജനറേറ്ററുകൾ വീടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് അജ്മാൻ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്ററുകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപകടങ്ങള് വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്നും വായുസഞ്ചാരം കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകണമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
നിറവും മണവുമില്ലാത്തതും എന്നാൽ വളരെ വിഷാംശമുള്ളതുമായ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷവാതകങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് തടയാൻ വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ ജനറേറ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കണം. ജനറേറ്റർ സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പതിവായി അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പരിശോധനകളും നടത്തണം. ജനറേറ്റർ പുകയുമായി സമ്പർക്കം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡും മറ്റ് വിഷവാതകങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നത് തലവേദന, തലകറക്കം, ഛർദി, ബോധം നഷ്ടപ്പെടൽ തുടങ്ങിയവക്ക് കാരണമാവുകയും മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഛർദിയുള്ളവർ ഉടൻ ജനറേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യുകയും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറി നില്ക്കുകയും 997 എന്ന നമ്പറിൽ അടിയന്തര സേവനത്തിന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസംമുട്ടൽ മൂലം മരണം സംഭവിച്ച കേസുകൾ മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാ സുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്ന് അജ്മാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
