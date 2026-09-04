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    യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തമാക്കും

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    യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തമാക്കും
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    അബൂദബി: യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്‌യാനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന്‍റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും, പരസ്പര താൽപര്യം മുൻനിർത്തി സൗഹൃദബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും സംഭാഷണത്തിനിടെ ചർച്ച ചെയ്തു.

    പൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര-പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുവരും ആശയവിനിമയം നടത്തി. മിഡിലീസ്റ്റിലെ നിലവിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ വിശദമായി സംസാരിച്ചു.

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    News Summary - US President Donald Trump Speaks with UAE President to Strengthen Bilateral Ties
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