Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:40 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:40 PM IST

    യുറാനസ് സ്​റ്റാർ​ കുപ്പിവെള്ളത്തിന് യു.എ.ഇയിൽ​ വിൽപന അനുമതിയില്ല

    ഒമാനിൽ കുപ്പിവെള്ളം കുടിച്ച്​ രണ്ട്​ പേർ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്​ നടപടി
    Uranus star
    യുറാനസ്​ സ്റ്റാർ കുപ്പിവെള്ളം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: യുറാനസ്​ സ്റ്റാർ കുപ്പിവെള്ളം യു.എ.ഇയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനോ വിൽപന നടത്താനോ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന്​ കലാവസ്ഥ വ്യതിയാന, പരിസ്​ഥിതി മന്ത്രാലയം.

    യുറാനസ്​ സ്റ്റാറിന്‍റെ കുപ്പിവെള്ളം കുടിച്ച്​ ഒമാനിൽ രണ്ട്​ പേർ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്​ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്​. യുറാനസ്​ സ്റ്റാറിന്‍റെ മറ്റ്​ ഉത്​പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ചെറുകിട ഔട്ട്​ലെറ്റുകളിൽ ഒന്നും യുറാനസ്​ സ്റ്റാറിന്‍റെ ഉത്​പന്നങ്ങൾ ക​ണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    ഇറാനിയൻ ബ്രാൻഡായ യുറാനസ്​ സ്റ്റാറിന്‍റെ കുപ്പിവെള്ളം കുടിച്ചതിനെ തുടർന്ന്​ കഴിഞ്ഞ മാസം 29ന് ഒമാനിൽ​ പ്രവാസി യുവതിയും ഒക്​ടോബർ ഒന്നിന്​ ഒമാനി പൗരനും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന്​ നടത്തിയ ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിൽ യുറാനസ്​ സ്റ്റാറിന്‍റെ ഉത്​പന്നങ്ങളിൽ ഞെരമ്പുകളെ ​ഉത്തേജപ്പിക്കുന്ന ആംഫറ്റമൈൻ എന്ന മരുന്ന്​ മനപ്പൂർവം കലർത്തിയതായി ഒമാൻ അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തി. ഈ കമ്പനിയുടെ ഉത്​പന്നങ്ങൾ യു.എ.ഇ വിപണിയിൽ എത്തുന്നില്ലെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിരീക്ഷണവും നടപടിക്രമങ്ങളും ശക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    ഓരോ എമിറേറ്റുകളിലേയും എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതോറിറ്റികളുമായും നേരിട്ട്​ ബന്ധപ്പെട്ട്​​ നിരീക്ഷണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​​. അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതി രേഖകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ഈ ബ്രാൻഡിന്‍റെ ഉത്​പന്നങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടു​ണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി ഒഴിവാക്കണ​മെന്നും ഉപഭോഗത്തിൽ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.

    TAGS:Dubaibottle watergulfUAEMinistry of Climate Change and Environment
    News Summary - Uranus Star bottled water is not permitted for sale in the UAE
