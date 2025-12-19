Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    19 Dec 2025 6:23 AM IST
    19 Dec 2025 6:23 AM IST

    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്

    സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 901ൽ ​വി​ളി​ക്കാം
    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്
    റാക് പൊലീസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ കനത്ത മഴയിൽ റോഡിൽ രൂപപെട്ട തടസ്സം നീക്കുന്നു

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​യി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​യു​ട​ൻ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം സു​സ​ജ്ജ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ സേ​ന നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ല​നി​ര​ക​ൾ, തീ​ര​ദേ​ശം, സു​പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 50ഓ​ളം പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ച്ച​ു. എ​സ്.​എം.​എ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ഴി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ റൂ​മി​ലെ​ത്തി​യ സ​ഹാ​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​ന്വ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 901ൽ ​വി​ളി​ക്കാം. കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും കെ​ടു​തി​ക​ളും മാ​റ്റു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പൃ​ത​രാ​ണ്. ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ -ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ന​ന്ദി​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:RAK policegulfnewsUAEUnstable Weather
    News Summary - Unstable weather; Rak police ready to respond
