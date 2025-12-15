Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:59 AM IST

    അ​സ്ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ഞ്ഞ, ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ട്, ഈ ​മാ​സം 19 വ​രെ മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​
    അ​സ്ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ
    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പെ​യ്ത മ​ഴ

    ദു​ബൈ: അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം മൂ​ല​മാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 19 വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ഞ്ഞ, ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ടും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ശൈ​ഖ്​ ഖ​ലീ​ഫ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ൻ.​സി.​എം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ​ദ്രു​ത​പ്ര​തി​ക​ര​ണ സേ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി ദു​ബൈ ​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​നി​ഷ്ട​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ 800900 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ വാ​ട്​​സ് ആ​പ്പി​ലോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ക്സ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മി​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന നി​സ്​​വ​യി​ലും ഫി​ലി​യി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വീ​ഡി​യോ​യി​ൽ കാ​ണാം. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യും കാ​ഴ്ച മ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ബീ​ച്ച്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി. മ​ഴ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും പ​രി​ക്കു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ക​ട​ലി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​നി​ഷ്ട​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ൻ.​സി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ആ​റ്​ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    1. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​മാ​ത്രം വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക, ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ക. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക

    2. കാ​ഴ്ച​മ​ങ്ങു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​യ്പ്പോ​ഴും ഹെ​ഡ്​​ലൈ​റ്റ്​ ക​ത്തി​ക്കു​ക

    3. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വ​രു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക

    4. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ക

    5. സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ളും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക

    6. എ​ൻ.​സി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക

    മു​വൈ​ല അ​ൽഖ​റൈ​ൻ 5 പാ​ർ​ക്ക്​ അ​ട​ച്ചു


    ഷാ​ർ​ജ: ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ മു​വൈ​ല സ​ബ​ർ​ബി​ലെ അ​ൽ ഖ​റൈ​ൻ 5 പാ​ർ​ക്ക്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ട​ച്ചു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

    ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 14ാമ​ത്​ ദ​വാ​ഹി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 29 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ 30ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 75ല​ധി​കം വ​ർ​ക്ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഴ​യു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​രു​​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ബീ​ച്ച്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം -ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബീ​ച്ച്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ദേ​ശീ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കു​ന്ന വാ​ദി​ക​ൾ, താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്കു​ക​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​​ടെ സു​ര​ക്ഷാ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

