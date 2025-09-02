Begin typing your search above and press return to search.
    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത

    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത
    ദു​ബൈ: ഈ ​ആ​ഴ്ച​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ചി​ച്ച്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം. ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​യാ​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഈ​ർ​പ്പം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​നും, അ​തേ​സ​മ​യം മ​ഴ​ക്കും ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ, ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട്​ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്കും ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ഈ​ർ​പ്പ​ത്തി​നും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യും 45 കി.​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.

