Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 9:35 AM IST

    അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നു; ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴ

    വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത
    അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നു; ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴ
    Listen to this Article

    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചയും ശക്​തവും ഭാഗികമായും മഴ ലഭിച്ചു. ദുബൈ, ഷാർജ, അബൂദബി, റാസൽഖൈമ എമിറേറ്റുകളിലാണ്​ ഞായറാഴ്ച മഴ ലഭിച്ചത്​. റാസൽഖൈമയിൽ അല്‍ഗൈല്‍, അദന്‍, ഹംറാനിയ, വിമാനത്താവള പരിസരം തുടങ്ങിയിടങ്ങളില്‍ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ മഴ പെയ്തു. റാസല്‍ഖൈമയിലെ പ്രധാന കാര്‍ഷിക മേഖലയായ ഹംറാനിയയില്‍ മഴ ലഭിച്ചത് കര്‍ഷകരില്‍ ആശ്വാസമേകി. മഴയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ എൻ.സി.എം സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്​ഫോമുകളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. ദുബൈയിൽ വൈകിട്ട്​ ആറുമണിയോടെയാണ്​ മഴ ആരംഭിച്ചത്​.

    അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനാൽ വരുംദിവസങ്ങളിലും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന്​ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം മൂലമാണ്​ മഴ തുടരുന്നത്​.

    വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടി മഴക്ക്​ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്​ എൻ.സി.എം ഞായറാഴ്​ച പുറത്തുവിട്ട മുന്നറിയിപ്പിൽ നൽകുന്ന സൂചന. രാജ്യത്തിന്‍റെ മധ്യ മേഖലകളിലും പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിലുമാകും ശക്​തമായ മഴക്ക്​ സാധ്യതയെന്നാണ്​ എൻ.സി.എം വ്യക്​തമാക്കുന്നത്​.

    പൊതുവെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ രീതിയിൽ കാറ്റ്​ വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്​. ചില നേരങ്ങളിൽ കാറ്റ്​ ശക്​തമാകാം. ഇത് റോഡിലെ​ ദൃശ്യപരത കുറക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർ സൂക്ഷിക്കണം​. അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻ.സി.എം സുരക്ഷ നിർദേശങ്ങളും മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. ശക്​തമായ മഴയോ ഇടമിന്നലോ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ താഴ്വാരങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള സ്​ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

    ഇടിമിന്നൽ സമയങ്ങളിൽ തുറസ്സായതോ ഉയർന്നതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും എൻ.സി.എം അഭ്യർഥിച്ചു.

    Girl in a jacket

    X