വികസന മുരടിപ്പിന് കാരണം യാഥാർഥ്യബോധമില്ലാത്ത സമീപനം -വേണു രാജാമണിtext_fields
ദുബൈ: കേരളത്തിന്റെ ഭാവി വളർച്ചക്ക് വികസന കാഴ്ചപ്പാടും ഇച്ഛാശക്തിയുമുള്ള ഭരണാധികാരികൾ വേണമെന്നും യാഥാർഥ്യബോധമില്ലാത്ത സമീപനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പിന്നാക്കാവസ്ഥക്ക് കാരണമെന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയും അംബാസഡറുമായിരുന്ന വേണു രാജമണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇൻകാസ് യു.എ.ഇ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ ‘കേരളത്തിന്റെ ഭാവി വികസനം’ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി പാറേത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എ. നാസർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. അബൂബക്കർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
ദുബൈ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് മട്ടന്നൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ഷിജി അന്ന ജോസഫ്, ഷാജി ശംസുദ്ദീൻ, രാജി എസ്. നായർ, റിയാസ് ചന്ദ്രചിനി, സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളായ ഷൈജു അമ്മാനപ്പാറ, ബി. പവിത്രൻ, ഗീവർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.എ. ബിജു നന്ദി പറഞ്ഞു.
