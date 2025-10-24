Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Oct 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:50 AM IST

    ഷാ​ര്‍ജ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല-​റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ

    വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം
    ഷാ​ര്‍ജ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല-​റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ
    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സെ​യ്ഫ്, ഷാ​ര്‍ജ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല

    ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​സ​ലാ​ഹ് താ​ഹി​ര്‍ അ​ല്‍ ഹാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ജ്ഞാ​ന വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഷാ​ര്‍ജ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും റാ​ക് പൊ​ലീ​സും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ക​രാ​റി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സ​ര്‍ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ഭാ​വി പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സെ​യ്ഫ്, ഷാ​ര്‍ജ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കു വേ​ണ്ടി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ഫ​യേ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​സ​ലാ​ഹ് താ​ഹി​ര്‍ അ​ല്‍ ഹാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    പൊ​ലീ​സ് ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം, സം​യു​ക്ത അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ള്‍, ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പൊ​ലീ​സ് ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക, ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ലെ​യും റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ലെ ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് മെ​ഡി​സി​ന്‍ യൂ​നി​റ്റി​ലെ​യും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ കൈ​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ക​രാ​റി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​റി​വ്, ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള പു​തു​ത​ല​മു​റ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​മെ​ന്ന് ഷാ​ര്‍ജ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ഫ​യേ​സ് വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും യു.​എ.​ഇ വി​ഷ​ന്‍ 2030 കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​മു​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:RAK policeUniversity of Sharjahcooperation agreement
