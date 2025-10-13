Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:36 AM IST

    ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ നേട്ടംകൈവരിച്ച്​ ഷാർജ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്​ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​
    ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ നേട്ടംകൈവരിച്ച്​ ഷാർജ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി
    ഷാ​ർ​ജ: ടൈം​സ്​ ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ലോ​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഗ​വേ​ഷ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്​ സൂ​ചി​ക​യി​ലും മി​ക​ച്ച ​മു​ന്നേ​റ്റം. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്​ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​വേ​ഷ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ലോ​ക ത​ല​ത്തി​ൽ 47ാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ മു​ന്നേ​റാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ കൈ​വ​രി​ച്ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ 350 മി​ക​ച്ച യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സ്ഥാ​നം കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഷാ​ർ​ജ ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​ക്ക്​ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​റി​യി​ച്ച യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. എ​സാ​മ​ൽ​ദീ​ൻ അ​ഗാ​മി, ക​ലാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലി​നെ​യു​മാ​ണ്​ നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞു. 100ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ബൗ​ദ്ധി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല 47ാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​ന്​ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ, മി​ക​ച്ച ശാ​സ്ത്ര ജേ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മി​ക​ച്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ശ​സ്ത ആ​ഗോ​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​മാ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സ്വാ​ധീ​ന​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​ -അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

