Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    28 Nov 2025 6:22 AM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 6:22 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ ഹെ​ല്‍ത്ത് സ​യ​ന്‍സ​സ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ‘ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൗ​ര​ന്‍റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും’ എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. റാ​ക് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ ഹെ​ല്‍ത്ത് സ​യ​ന്‍സ​സ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ന് നി​യ​മ- മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    420 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക-​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പൗ​ര​ത്വ​വും സ്വ​ത്വ​വും, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പൗ​ര​ത്വ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട പ്രാ​ധാ​ന്യം, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും ആ​ദ​ര​വി​ന്‍റെ​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ധാ​ര്‍മി​ക​ത​യു​ടെ പ​ങ്ക്, മാ​തൃ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വ​സ്ത​ത, ഐ​ക്യം, ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യം, പ​രി​സ്ഥി​തി-​പൊ​തു സ്വ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷ​ണം, അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തി​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു. മേ​ജ​ര്‍ ഡോ. ​ഹ​വ യൂ​സു​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍റൈ​സി, ഡോ. ​ലാ​മി​യ അ​ലി അ​ല്‍ സ​റൂ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച ന​യി​ച്ചു. റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മീ​ഡി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ല്‍ ജി​രി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ് കേ​ണ​ല്‍ റാ​ഷി​ദ് സ​ഈ​ദ് ബ​ല്‍ഹൗ​ണ്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

