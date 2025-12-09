Begin typing your search above and press return to search.
    വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​ ​ന​​ടേ​​ശ​​ന് ​​ഐ​​ക്യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യം

    വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​ ​ന​​ടേ​​ശ​​ന് ​​ഐ​​ക്യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യം
    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ട്ട് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ യു.​എ.​ഇ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഡ്വ. സി​നി​ൽ മു​ണ്ട​പ്പ​ള്ളി ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദു​​ബൈ​:​ ​​എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി​ ​യോ​​ഗം​ ​ജ​​ന​​റ​​ൽ​ ​സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​ ​വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​ ​ന​​ടേ​​ശ​​ന് ​പൂ​​ർ​​ണ​ ​പി​​ന്തു​​ണ​ ​പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച് ​യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ലെ​ ​എ​​ട്ട് ​എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി​ ​യോ​​ഗം​ ​യൂ​​നി​​യ​​നു​​ക​​ൾ. അ​​ജ്മാ​​ൻ​ ​ദു​​ബൈ ​മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ​ ​ഓ​​ഡി​​റ്റോ​​റി​​യ​​ത്തി​​ൽ​ ​ന​​ട​​ന്ന​ ​സം​​യു​​ക്ത​ ​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​ ​സം​​ഗ​​മ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ​ഐ​​ക്യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യം​ ​പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​ത്.​ ​

    യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​ ​എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി​ ​യോ​​ഗം​ ​യു.​​എ.​​ഇ​ ​കോ​ഓ​​ഡി​​നേ​​റ്റ​​ർ​ ​അ​​ഡ്വ.​ സി​​നി​​ൽ​ ​മു​​ണ്ട​​പ്പ​​ള്ളി​ ​അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത​ ​വ​​ഹി​​ച്ചു. വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​ ​ന​​ടേ​​ശ​​നെ​​തി​​രെ​ ​ചി​​ല​ ​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​പ്രേ​​രി​​ത​ ​ശ​​ക്തി​​ക​​ൾ​ ​അ​​സം​​ബ​​ന്ധ​ ​ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​ ​ഉ​​യ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​താ​​യി​ ​അ​​ഡ്വ.​ ​സി​​നി​​ൽ​ ​മു​​ണ്ട​​പ്പ​​ള്ളി​ ​ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി.​ ​വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​യു​​ടെ​ ​പ്ര​​സം​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​ ​നി​​ന്നു​​ള്ള​ ​ചി​​ല​ ​വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ​ ​ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യ​​പൂ​​ർ​വം​ ​വ​​ള​​ച്ചൊ​​ടി​​ച്ച് ​പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത് ​ദൗ​​ർ​​ഭാ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​ണ്-​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​ 30​ ​വ​​ർ​​ഷ​​മാ​​യി​ ​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ​ ​സാ​​ര​​ഥ്യം​ ​വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​ ​വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​ ​ന​​ടേ​​ശ​​നെ​ ​ആ​​ദ​​രി​​ക്കാ​​നും​ ​യോ​​ഗം​ ​തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു. 93​ാമ​​ത് ​ശി​​വ​​ഗി​​രി​ ​തീ​​ർ​​ഥാ​​ട​​നം​ ​യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ൽ​ ​സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കും.​ ​

    പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളു​​ടെ​ ​പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​ ​ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​ ​വി​​ളം​​ബ​​ര​ ​ഘോ​​ഷ​​യാ​​ത്ര,​ ​സം​​യു​​ക്ത​ ​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​ ​യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​ ​പോ​​ഷ​​ക​​സം​​ഘ​​ട​​ന​ ​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​ ​യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ,​ ​ജീ​​വ​​കാ​​രു​​ണ്യ​ ​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ,​ ​ആ​​ധ്യാ​ത്മി​​ക​ ​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​ ​തു​​ട​​ങ്ങി​ ​ഒ​​രു​ ​വ​​ർ​​ഷം​ ​നീ​​ളു​​ന്ന​ ​വി​​വി​​ധ​ ​പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ​ ​സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും​ ​തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു.

    300​ ​പേ​​ര​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന​ ​സ്വാ​​ഗ​​ത​​സം​​ഘം​ ​രൂ​​പ​വ​ത്ക​​രി​​ച്ചു.​ ​യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ലെ​ ​എ​​ട്ട് ​യൂ​​നി​​യ​​നു​​ക​​ളു​​ടെ​ ​നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ​ ​ശ്രീ​​നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ഗു​​രു​വി​ന്‍റെ​ ​പൂ​​ർ​ണ​​കാ​​യ​ ​വെ​​ങ്ക​​ല​ ​പ്ര​​തി​​മ​ ​നി​​ർ​​മി​ക്കാ​​നും​ ​തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു. സ്വാ​​ഗ​​ത​ ​സം​​ഘം​ ​ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​നാ​​യി​ ​ബി.​ ​​ജ​​യ​​പ്ര​​കാ​​ശി​​നേ​​യും​ ​വൈ​​സ് ​ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​നാ​​യി​ ​സാ​​ജ​​ൻ​ ​സ​​ത്യ​​യേ​​യും​ ​സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​യാ​​യി​ ​ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ​ ​പ്ര​​സാ​​ദി​​നേ​​യും​ ​ട്ര​​ഷ​​റ​​റാ​​യി​ ​ജെ.​​ആ​​ർ.​​സി​ ബാ​​ബു​​വി​​നേ​​യും​ ​ജ​​ന​​റ​​ൽ​ ​ക​​ൺ​​വീ​​ന​​റാ​​യി​ ​സി​​ജു​ ​മം​​ഗ​​ല​​ശ്ശേ​​രി​​യേ​​യും​ ​യോ​​ഗം​ ​ജ​​ന​​റ​​ൽ​ ​സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​ ​നി​​ർ​​ദേ​ശി​​ച്ചു.

    News Summary - Unity for the Vellapalli leadership
