    ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നം’; സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ

    വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​യ​ർ ഷോ​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നം’; സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ
    ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​ന’​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ എ​യ​ർ ഷോ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ധീ​ര​ത​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ദി​നം’ ആ​ച​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഭാ​വി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ എ​ക്​​സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഈ ​ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഡ്യ​ദി​നം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ധൈ​ര്യ​വും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഈ ​ചൈ​ത​ന്യം വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രും -അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​ന’ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മു​ടെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​മ്മു​ടെ വി​ക​സ​ന​യാ​ത്ര​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ലും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഞ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു -അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ സാ​യു​ധ​സേ​ന​യും ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് നൈ​റ്റ്സ് എ​യ​ർ ഷോ’ ​ടീ​മും ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​യ​ർ ഷോ​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്മാ​ൻ, ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നീ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ ഷോ​യി​ൽ വി​വി​ധ ത​രം ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റു​ക​ളും ജെ​റ്റ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​ന’​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ഹൂ​ത്തി വി​മ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നം’ ആ​ച​രി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഐ​ക്യ​വും ശ​ക്തി​യും പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ പെ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2022 ജ​നു​വ​രി 17ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഇ​ന്ധ​ന ടാ​ങ്ക് സം​ഭ​ര​ണ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

