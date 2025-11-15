Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു​നൈ​റ്റ​ഡ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:12 AM IST

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ട്, ആ​റ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘേ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലീം ഇ​ട്ട​മ്മ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഖി​സൈ​സ് അ​ൽ ത​വാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ്​ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക്ക​രി​ച്ചു.

    മു​ജീ​ബ് മ​പ്പാ​ട്ടു​കാ​ര (പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ബ​ഷീ​ർ സൈ​ദു (​ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മു​സ്ത​ഫ മം​ഗ​ലം (ഫൈ​നാ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ്). ​കൂ​ടാ​തെ വി​പു​ല​മാ​യ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി​ക്കും രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​​ഫ​സ​ൽ ഉ​ത്ത​ങ്ങാ​നം, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ മു​സ​ല്ല, ​ഇ​ർ​ഷാ​ദ് മ​ട​വൂ​ർ, സ​മീ​ൽ അ​മേ​രി, ഫൈ​സ​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ​ഷ​റ​ഫു പ​ണി​ക്ക​വീ​ട്ടി​ൽ, യാ​സ​ർ, ​ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​ൻ ച​ന്ദ്ര​കാ​ന്തം, ​​അ​ജ​ബു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, സ​ജീ​ർ മീ​ത്ത​ൽ, ആ​ർ.​വി.​എം മു​സ്ത​ഫ, ​ശി​ഹാ​ബ്, ​അ​മാ​നു​ള്ള, റ​ഷീ​ദ് കു​ന്നം​കു​ളം, സൈ​ഫു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ്സി​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ‎

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsnational day celebrationUnited P.R.O Associationgulf news malayalam
    News Summary - United P.R.O. Association National Day Celebration
    Similar News
    Next Story
    X