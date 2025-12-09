Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 9 Dec 2025 7:42 AM IST
    date_range 9 Dec 2025 7:42 AM IST

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര

    ദു​ബൈ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന്​ ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ ക്ര​സ​ന്‍റ്​ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് മ​ട​വൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, ബി​സി​ന​സ്, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ണ​ക്കു​ട​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച ഭീ​മ​ൻ പ​താ​ക​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    നാ​ച്ചു കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ്, ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി​ൻ​സി​ൻ ലേ​ഡീ​സ് ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, മ​റ്റു സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച പ്ര​മു​ഖ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു.​പി.​എ ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്കം നാ​ലാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​സ്‌​ലാം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലീം ഇ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത്ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ്സി​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പൂ​ക്കാ​ട്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ജോ.​ ​ട്ര​ഷ​റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫ​സ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ മു​സ​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഷീ​ർ സൈ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​നാ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് മു​സ്ത​ഫ മം​ഗ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE Newsnational day celebrationsgulf news malayalam
