Madhyamam
    U.A.E
    6 Nov 2025 7:11 AM IST
    6 Nov 2025 7:11 AM IST

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പ​ന്ത​ളം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പ​ന്ത​ളം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    പ​ന്ത​ളം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ​ബൈ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പ​ന്ത​ളം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (യു.​പി.​എ)‘​പ​ന്ത​ളം ഓ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദു​ബൈ ക​റാ​മ​യി​ലെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം പ​ന്ത​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മേ​ജ​ർ ഡോ. ​ഉ​മ്മ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ശ്​​റൂ​ഖി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​പി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹാ​ക്കിം വാ​ഴ​ക്കാ​ല​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബ​ഷീ​ർ ബെ​ല്ലോ, സി​നി​മാ​താ​രം സാ​ൻ​ട്ര തോ​മ​സ്, യു.​പി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചാ​ർ​ലി, റി​വാ​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ജ്‌​മ​ൽ, സി ​ഡെ​ൽ​റ്റ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ഷി​ഖ് സു​ബ്ഹാ​നി, ബ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​നി​ൽ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, വി​വി​ധ ക​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ജെ​യിം​സ് മ​ണ്ണി​ൽ, സി​ജു കു​ട​ശ്ശ​നാ​ട്, രാ​ജേ​ഷ് വാ​സു, ഷാ​ജു ജ​ബ്ബാ​ർ, സൈ​ജു സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, റോ​യി, സാ​ബു അ​സ്ന​ർ, ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

