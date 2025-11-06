യുനൈറ്റഡ് പന്തളം അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷംtext_fields
ബൈ: യുനൈറ്റഡ് പന്തളം അസോസിയേഷൻ (യു.പി.എ)‘പന്തളം ഓണം 2025’ എന്ന പേരിൽ ദുബൈ കറാമയിലെ കാലിക്കറ്റ് റസ്റ്റാറന്റിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. വർണാഭമായ പരിപാടികളോടെ നടന്ന ആഘോഷം പന്തളം പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലെ ഓണത്തിന്റെ ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ചു. മേജർ ഡോ. ഉമ്മർ മുഹമ്മദ് അൽ മശ്റൂഖി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യു.പി.എ ചെയർമാൻ ഹാക്കിം വാഴക്കാലയിൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സാഹിത്യകാരൻ ബഷീർ തിക്കോടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
കേരള മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി ദുബൈ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ ബെല്ലോ, സിനിമാതാരം സാൻട്ര തോമസ്, യു.പി.എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചാർലി, റിവാക് അക്കാദമി ചെയർമാൻ അജ്മൽ, സി ഡെൽറ്റ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആഷിഖ് സുബ്ഹാനി, ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയർമാൻ സുനിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. സംഗീതം, നൃത്തം, വിവിധ കളികൾ എന്നിവ ഓണാഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. മുരളീധരൻ, ജെയിംസ് മണ്ണിൽ, സിജു കുടശ്ശനാട്, രാജേഷ് വാസു, ഷാജു ജബ്ബാർ, സൈജു സൈനുദ്ദീൻ, റോയി, സാബു അസ്നർ, ഷിഹാബുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
