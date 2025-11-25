Begin typing your search above and press return to search.
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സി.​പി.​ടി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ പ​തി​പ്പ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സി.​പി.​ടി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ പ​തി​പ്പ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ടീം ​യു.​എ.​ഇ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഷാ​ർ​ജ: ‘ന​മു​ക്കൊ​ന്നി​ക്കാം സു​ര​ക്ഷി​ത ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യ്’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ എ​ൻ.​ജി.​ഒ​യു​ടെ യു.​എ.​ഇ പ​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സി.​പി.​ടി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹ​മൂ​ദ് പ​റ​ക്കാ​ട്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ർ. ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ചൈ​ൽ​ഡ് വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​ൻ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​മാ​യ അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ജി​ദ് ബാ​ല​നീ​തി നി​യ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​ഞ്ജ​ന സി​ജു, മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ന​സ് കൊ​ല്ലം, ന​ദീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, സു​ജി​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, മ​നോ​ജ്, അ​ൽ നി​ഷാ​ജ് ശാ​ഹു​ൽ, ഷി​ജി അ​ന്ന ജോ​സ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് നാ​സ​ർ ഒ​ള​ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​നോ​ജ്‌ കാ​ർ​ത്ത്യാ​ര​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), സു​ജി​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മ​നോ​ജ്‌ കാ​ർ​ത്ത്യാ​ര​ത്ത് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ൽ നി​ഷാ​ജ് ഷാ​ഹു​ൽ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഷി​ജി അ​ന്ന​ജോ​സ​ഫ് (വു​മ​ൺ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), അ​ന​സ് കൊ​ല്ലം (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ന​ദീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​ബ്ദു​ൾ സ​മ​ദ് മാ​ട്ടൂ​ൽ (മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി സൂ​ഫി അ​ന​സ്, സൂ​ര്യ സു​രേ​ന്ദ്ര, ജം​ഷീ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ, ന​സീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​രെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ഷ്ഹ​ർ എ​ളേ​റ്റി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​ഹ​ദ്, മെ​ഹ​ബൂ​ബ് കു​ഞ്ഞാ​ണ, നി​ഷാ​ദ് ഷാ​ർ​ജ, നാ​സ​ർ വ​രി​ക്കോ​ളി, ഷ​ബ്ന, ജി​യ ഡാ​നി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷ​ഫീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, മു​സ​മ്മി​ൽ മാ​ട്ടൂ​ൽ, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ജി​ദ്, ഹാ​രി​സ് കോ​സ്മോ​സ്, ബി​ജു തി​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ടീം ​ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

