    U.A.E
    date_range 13 April 2026 6:02 AM IST
    date_range 13 April 2026 6:03 AM IST

    അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി

    • സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മൈക്രോ ​ഗ്രിഡ്​ സംവിധാനം
    • 2025ൽ ഷാർജയിലെ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനത്താണ്​ ​മൈക്രോ ഗ്രിഡ്​ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചത്​
    അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി
    മൈക്രോഗ്രിഡ്​ സംവിധാനത്തിന്‍റെ മാതൃക

    ഷാർജ: അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിടാൻ ഫെഡറൽ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മൈക്രോ ഗ്രിഡ്​ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം. പരമ്പരാഗത കേന്ദ്രീകൃത ഗ്രിഡ്​ മാതൃകയിൽ നിന്ന്​ വ്യത്യസ്തമായി സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള സ്മാർട്ട്​ വികേന്ദ്രീകൃത മാതൃകയാണ്​​ മൈക്രോ ഗ്രിഡ്​ സംവിധാനം. 2025ൽ ഷാർജയിലെ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനത്താണ്​ ​മൈക്രോ ഗ്രിഡ്​ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതും​.

    നൂതന ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്​ ​​ശുദ്ധമായ ഊർജ ഉൽപ്പാദനം, സംഭരണം, നിയന്ത്രണം എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന മാതൃകയാണിത്​​. ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്‍റെ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും വൈദ്യുതി സേവനങ്ങളുടെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും വിഭവ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന്​ ഊർജ, പെട്രോളിയം അഫേഴ്​സ്​ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എൻജിനീയർ ഷരിഫ്​ അൽ ഉലമ പറഞ്ഞു.

    കൂടാതെ, ഉൽപാദന ചെലവും കാർബൺ വ്യാപനവും കുറക്കാൻ പദ്ധതി സഹായകമാവും. ‘വി ദി യു.എ.ഇ 2031’ എന്ന ആശയത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതാണ്​ പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    പദ്ധതിയുടെ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിവർഷം 3.62 ലക്ഷം കിലോവാട്ട്​ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുവഴി പ്രതിവർഷം 1.10 ലക്ഷം ദിർഹമാണ്​ ലാഭം. പ്രതിവർഷം 76 ടൺ കാർബൺഡയോക്​സൈഡ്​ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നത്​ തടയാനും കഴിഞ്ഞു.

    ​മൊത്തം വൈദ്യുതി ലോഡിൽ സൗരോർജത്തിന്‍റെ സംഭാവന 30 ശതമാനമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടാകുന്ന വിതരണ തടസ്സങ്ങളിൽ 100 ശതമാനം പ്രവർത്തന ശേഷിയും തടസ്സമില്ലാത്ത സേവന വിതരണം ഉറപ്പുവരുത്താനും പദ്ധതിക്ക്​ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​.

    കൂടുതൽ സുഗമവും സ്മാർട്ടും സുസ്ഥിരവുമായ ഊർജ സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിലുള്ള രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്​ പുതിയ പദ്ധതി ​പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി. വികേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു കൂട്ടം വൈദ്യുതി സ്രോതസാണ്​ മൈക്രോ ഗ്രിഡ്​.

    പരമ്പരാഗതമായ മാക്രോഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ്​ ഇതിന്‍റെ പ്രവർത്തനമെങ്കിലും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാന ഗ്രിഡുമായുള്ള പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച്​ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി മൈക്രോ ഗ്രിഡ്​ സംവിധാനത്തിനുണ്ടാകും.

    Girl in a jacket

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Uninterrupted power supply in emergencies
