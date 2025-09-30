Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ വി​സ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം -മ​ന്ത്രി

    ഒ​റ്റ വി​സ​യി​ൽ ആ​റ്​ രാ​ജ്യ​ം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം
    ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ വി​സ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം -മ​ന്ത്രി
    ദു​ബൈ: യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ഷെ​ങ്ക​ൻ വി​സ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഗൾഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ വി​സ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന പാ​ദ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​യും എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ടൂ​റി​സം കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി. ദേ​ശീ​യ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ജി.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ വി​സ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന വി​സ​ക്ക്​ മൂ​ന്നു മാ​സ​മാ​യി​രി​ക്കും പ്രാ​ബ​ല്യം. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​റ്റ വി​സ​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നീ ആ​റ്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫി​ന്‍റെ കൂ​ട്ടാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​രി​ക്കും ഏ​കീ​കൃ​ത വി​സ​യെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2023ൽ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​​ ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി​യും അ​ടു​ത്തി​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. നി​ല​വി​ൽ ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​കം വി​സ എ​ടു​ക്ക​ണം. ഏ​കീ​കൃ​ത വി​സ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​താ​മ​സ​വും പ​ണ​വും ലാ​ഭി​ക്കാ​നാ​വും. നി​ല​വി​ൽ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്​ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര​കൊ​ണ്ട്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്താ​നാ​വും. ജി.​സി.​സി​യി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​സി​ന​സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​കീ​കൃ​ത വി​സ​കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ട​ക്കി​ടെ അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങാ​നാ​വും.

    33 ല​ക്ഷം ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ് 2024ൽ ​യു.​എ.​ഇ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്​. ഇ​ത്​ മൊ​ത്തം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ 11 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സൗ​ദ്യ അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ 19 ല​ക്ഷം ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ൽ 7.7 ല​ക്ഷ​വും കു​വൈ​ത്തി​ൽ 3.81 ല​ക്ഷ​വും ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ൽ 1.23 ല​ക്ഷ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ 93,000 പേ​രാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

