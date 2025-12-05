Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    5 Dec 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 7:53 AM IST

    പൗരന്മാരുടെ രേഖ പുതുക്കാൻ ഏകീകൃത സംവിധാനം

    സീ​റോ ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റ്​ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം
    പൗരന്മാരുടെ രേഖ പുതുക്കാൻ ഏകീകൃത സംവിധാനം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ക​ളും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​നാ​യി ഏ​കീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച് ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ര്‍ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി, സി​റ്റി​സ​ണ്‍ഷി​പ്, ക​സ്റ്റം​സ് ആ​ന്‍ഡ് പോ​ര്‍ട്ട് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി (​​ഐ.​സി.​പി). സീ​റോ ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റ്​ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ലോ​കോ​ത്ത​ര മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ജൂ​ണി​ല്‍ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത് യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് ആ​ല്‍ മ​ക്​​തൂം ആ​യി​രു​ന്നു.

    എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ കൂ​ടി പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ടും എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡും ഈ​യൊ​രു സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​മി​ച്ചു പു​തു​ക്കാ​നാ​വും. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ഫോ​ട്ടോ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ന്‍റ​ര്‍ഫേ​സ് ആ​ണ് ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​താ​വ​ട്ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ രേ​ഖ​ക​ളോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു വേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്ന സ​മ​യം 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കാ​നാ​വും. അ​തു​പോ​ലെ ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കെ​യ​ര്‍ കാ​ളു​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും 40 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നും സേ​വ​ന​സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ സം​യോ​ജി​ത​മാ​യ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത്.

