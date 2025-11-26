Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Nov 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:33 AM IST

    ഷാർജയിൽ ഏകീകൃത മീഡിയ ഹബ്

    ഷാ​ർ​ജ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ പദ്ധതി
    ഷാർജയിൽ ഏകീകൃത മീഡിയ ഹബ്
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത മീ​ഡി​യ ഹ​ബ്​ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഷാ​ർ​ജ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ഷാ​ർ​ജ മീ​ഡി​യ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രി​ക്കും മീ​ഡി​യ ഹ​ബ്. ഇ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    ഷാ​ർ​ജ ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ മീ​ഡി​യ ഹ​ബ്​ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം. ഷാ​ർ​ജ ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ഷാ​ർ​ജ മീ​ഡി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും മീ​ഡി​യ ഹ​ബി​ന്‍റെ ഏ​കോ​പ​ന​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും. ഷാ​ർ​ജ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഷാ​ർ​ജ മീ​ഡി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ, ഷാ​ർ​ജ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ മീ​ഡി​യ ബ്യൂ​റോ, ഷാ​ർ​ജ ബ്രോ​ഡ്​​കാ​സ്റ്റി​ങ്​ അ​തോ​റി​റ്റി, ഷാ​ർ​ജ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ‘ശം​സ്​’ ഇ​തി​ന്‍റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    ന​വീ​ക​ര​ണം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ആ​ധു​നി​ക സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​​ ‘ശം​സ്​’ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​മു​ഖ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ക​ഴി​വ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ശം​സ്​ സ്റ്റു​ഡി​യോ’​യും സ്ഥാ​പി​ക്കും. ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മീ​ഡി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​​ഫോം ഒ​രു​ക്കും.

    15,00നും 3,400 ​ഇ​ട​യി​ൽ ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ അ​ഞ്ച്​ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കോം​പ്ല​ക്സ്​ ആ​ണ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ക. സി​നി​മ, നാ​ട​കം, ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ‘ശം​സ്​ സ്റ്റു​ഡി​യോ’. എ​ഡി​റ്റി​ങ്​ റൂ​മു​ക​ൾ, വി​ഷ്വ​ൽ ഇ​ഫ​ക്ട്​ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, സൗ​ണ്ട്​ ഡി​സൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പോ​സ്റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും. ​

