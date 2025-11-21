Begin typing your search above and press return to search.
    മലയാളിയുടെ കഥാസമാഹാരത്തിന് യുനെസ്കോയുടെ അനുമോദനം

    എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥി​ന്‍റെ ‘വി ​സ്പേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് വാ​ണ്ട​ർ ല​സ്റ്റി’​ന് ആ​ണ്​ അം​ഗീ​കാ​രം
    മലയാളിയുടെ കഥാസമാഹാരത്തിന് യുനെസ്കോയുടെ അനുമോദനം
    എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥി​ന്‍റെ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ന്‍: യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ അ​നു​മോ​ദ​നം നേ​ടി മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം. 60 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 66 കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥി​ന്‍റെ ‘വി ​സ്പേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് വാ​ണ്ട​ർ ല​സ്റ്റി’​ന് ആ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ​യും അ​നു​മോ​ദ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത‌​ക മേ​ള​യി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലു​ള്ള പു​സ്‌​ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ 60 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ച് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    അ​ത​തു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സം​സ്കാ​ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന​തും ഈ ​പു​സ്‌​ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സം​സ്ക‌ാ​ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലി​നു​ള്ള ശ​ക്തി​യും ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്നു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ത​ന്നെ ചെ​യ്‌​ത ക​വ​ർ ഡി​സൈ​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജെം​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​നു​മാ​യ എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ലൈ​ബ്ര​റി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് 60 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് ക​ഥ​യെ​ഴു​തി​പ്പി​ച്ച് ഒ​റ്റ പു​സ്ത‌​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ഞ്ഞു.

