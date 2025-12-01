Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    1 Dec 2025 9:20 AM IST
    1 Dec 2025 9:20 AM IST

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ‘ഇ​മാ​റാ​ത്തോ​ത്സ​വ്’ ഇ​ന്ന്​

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ‘ഇ​മാ​റാ​ത്തോ​ത്സ​വ്’ ഇ​ന്ന്​
    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​മ്പ​ത്തി​നാ​ലാ​മ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​മാ​റ​ത്തോ​ത്സ​വ്‌ ശൈ​ഖ്​ സ​ഊ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് അ​ൽ മൊ​ല്ല ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ര​ങ്ങേ​റും. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി അ​റ​ബ് പ്ര​മു​ഖ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    വി​വി​ധ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​റ​ബി​ക് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും പ്ര​മു​ഖ പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യ​ക​ൻ വി​ധു പ്ര​താ​പും സി​നി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ര​മ്യ ന​മ്പീ​ശ​നും ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ്ര​വേ​ശ​നം പാ​സ് മൂ​ലം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 050 517 1495.

    News Summary - Umm al-Quwain's 'Building Festival' today
