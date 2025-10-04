Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:25 AM IST

    ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    onam celebration
    ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​ന്‍: ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ല്‍ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​നും നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​തു​ൽ ന​റു​ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്​ ല​ഭി​ച്ച എ​ൽ.​ഇ.​ഡി പാ​ന​ലി​ന്‍റെ സ്വി​ച്ചോ​ൺ ക​ർ​മം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ജ്ജാ​ദ് നാ​ട്ടി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​നൂ​ജ് ന​മ്പ്യാ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. രാ​ജീ​വ്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ്‌ പൊ​ന്നാ​ണ്ടി ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. തി​രു​വാ​തി​ര, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. പു​തു​ക്കി പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ച ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ടം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി കോ​ൺ​സു​ൽ ബി​ജ​ന്ദ​ർ സി​ങ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ലൈ​ബ്ര​റി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡോ. ​സൗ​മ്യ സ​രി​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
