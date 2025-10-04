ഉമ്മുല് ഖുവൈൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷംtext_fields
ഉമ്മുല്ഖുവൈന്: ഉമ്മുല് ഖുവൈൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനില് രണ്ടുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഓണാഘോഷം വിവിധ കലാ പരിപാടികളോടെ സമാപിച്ചു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന പരിപാടികൾ ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകനും നാടൻ പാട്ടുകാരനുമായ അതുൽ നറുകര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷന് ലഭിച്ച എൽ.ഇ.ഡി പാനലിന്റെ സ്വിച്ചോൺ കർമം അബൂബക്കർ നിർവഹിച്ചു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സജ്ജാദ് നാട്ടിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഓണാഘോഷ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ ഷനൂജ് നമ്പ്യാർ സംസാരിച്ചു.
സെക്രട്ടറി എസ്. രാജീവ് സ്വാഗതവും ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി റാഷിദ് പൊന്നാണ്ടി നന്ദിയും അറിയിച്ചു. തിരുവാതിര, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ്, സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്, ഓണപ്പാട്ട്, കൈകൊട്ടിക്കളി, പായസ മത്സരം, പൂക്കള മത്സരം, ഘോഷയാത്ര എന്നിവയും നടന്നു. പുതുക്കി പണികഴിപ്പിച്ച ഓഫിസ് കെട്ടിടം മുഖ്യാതിഥി കോൺസുൽ ബിജന്ദർ സിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നവീകരിച്ച ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ഡോ. സൗമ്യ സരിൻ നിർവഹിച്ചു.
