Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    7 Dec 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 6:45 AM IST

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​മ്പ​ത്തി​നാ​ലാ​മ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ‘ഇ​മാ​റാ​ത്തോ​ത്സ​വ് സീ​സ​ൺ-3’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ശൈ​ഖ്​ സു​ഊ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് അ​ൽ മു​അ​ല്ല ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ൽ പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ശൈ​ഖ്​ സു​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​സി​ർ അ​ൽ മു​അ​ല്ല മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി (ഇ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​സ്മ സെ​യ്ഫ് ബൂ​സൈ​ബ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് കോ​ൺ​സ​ൽ പ​ബി​ത്ര​കു​മാ​ർ മ​ജും​ദാ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ചീ​ഫ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ജീ​ൽ മ​താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ലേ​ബ​ർ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ്, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    54 കി​ലോ തു​ക്കം​വ​രു​ന്ന ലു​ലു കേ​ക്ക്, മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ജാ​ദ് നാ​ട്ടി​ക​യും ചേ​ർ​ന്ന് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സി​ർ സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്​ ഹോ​ണ​റ​റി മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ജാ​ദ് നാ​ട്ടി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ് പൊ​ന്നാ​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ൺ​സ​ൽ പ​ബി​ത്ര​കു​മാ​ർ മ​ജും​ദാ​ർ ആ​ശം​സ​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി.​കെ. ന​സീ​ർ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​റ​ബി പാ​ര​മ്പ​ര്യ നൃ​ത്ത​വും പ്ര​മു​ഖ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ വി​ധു പ്ര​താ​പും, സി​നി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ര​മ്യാ ന​മ്പീ​ശ​നും ന​യി​ച്ച ‘ഇ​മാ​റാ​ത്തോ​ത്സ​വ്’ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    TAGS:Indian AssociationgulfnewsUAEUmm al-Quwain
    News Summary - Umm al-Quwain Indian Association
