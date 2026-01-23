Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Jan 2026 9:43 PM IST
    date_range 23 Jan 2026 9:43 PM IST

    യുക്രെയ്​ൻ യുദ്ധം: ത്രിരാഷ്ട്ര ചർച്ചയെ സ്വാഗതംചെയ്ത്​ യു.എ.ഇ

    യുക്രെയ്​ൻ യുദ്ധം: ത്രിരാഷ്ട്ര ചർച്ചയെ സ്വാഗതംചെയ്ത്​ യു.എ.ഇ
    ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ

    അബൂദബി: യുക്രെയ്​ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി റഷ്യ, യുക്രെയ്​ൻ, യു.എസ്​ നേതാക്കൾ ചേർന്ന്​ അബൂബദിയിൽ നടത്തിയ ​ത്രിരാഷ്ട്ര ചർച്ചയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത്​ യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. നാല്​ വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന മാനുഷിക സംഘർഷങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്​തമായ നടപടികൾക്ക്​ ത്രിരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾ സഹായകമാവുമെന്ന്​ യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും ജനങ്ങൾക്ക്​ സമാധാനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും വെല്ലുവിളികളെ അർഥവത്തായ അവസരാങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിലും യു.എ.ഇയുടെ നേത്വപരമായ പങ്കിലും സമീപനത്തിലും അന്തരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനുള്ള വിശ്വാസമാണ്​ ത്രിരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾക്ക്​ ആതിയേഥത്വം വഹിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന്​​ ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾക്ക്​ വഴിയൊരുക്കിയ യു.എസ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഡോണൾഡ്​ ട്രംപിന്‍റെ നടപടിയേയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. മൂന്ന്​ രാജ്യങ്ങളുമായും യു.എ.ഇ മികച്ച പങ്കാളിത്തം നിലനിർത്തുന്നു.

    പരസ്പര ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ സംഘർഷങ്ങൾക്ക്​ സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരം കാണാനാവൂവെന്ന്​ യു.എ.ഇ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി യു.എസ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഡോണൾഡ്​ ട്രംപ്​ മുന്നോട്ടുവെച്ച സമാധാന പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ചാണ്​ റഷ്യ, യുക്രെയ്​ൻ നേതാക്കൾ അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അബൂദബിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയത്​. റഷ്യ, യുക്രെയ്​ൻ തടവുകാരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിനായി യു.എ.ഇ ഇതിനകം 17ലധികം വിജയകരമായ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

