Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:42 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്​ -കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്​ -കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ജ​യ്ഹി​ന്ദ്’ ആ​ഘോ​ഷം കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article


    ‘ജ​യ്ഹി​ന്ദ്’ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം

    ഷാ​ർ​ജ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ വ​ൻ വി​ജ​യം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​ണെ​ന്നും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ൻ വി​ജ​യം നേ​ടു​മെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ജ​യ്ഹി​ന്ദ്’ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സി.​പി.​എം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വോ​ട്ട് മ​റി​ച്ച​തിനാലാണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ടി.​വി. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​നി​ൽ അ​സീ​സ്, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​സ്.​എ. സ​ലീം, അ​ഡ്വ. വൈ.​എ. റ​ഹീം, കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ നാ​യ​ർ, ര​ഞ്ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, എ.​വി മ​ധു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​ഷാ​ജി​ലാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ റോ​യി മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി വി​നോ​ദ് പ​ട്ടു​വം സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ‘കാ​ലം സാ​ക്ഷി’ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യ​ക​ൻ സ​ച്ചി​ൻ വാ​ര്യ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    News Summary - UDF Vijayam government to write a law against it - K. Muralidharan
