യു.ഡി.എഫ് ഓവർസീസ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻtext_fields
ഷാർജ: പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ യു.ഡി.എഫ് ഓവർസീസ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ നടത്തി. കെ.എം.സി.സി ഷാർജ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തൊയ്യിബ് ചേറ്റുവ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇൻകാസ് അജ്മാൻ തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ജോ. സെക്രട്ടറി റാഷി അബ്ദു അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഇൻകാസ് ദുബൈ തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ കെ. ബഷീർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സാബിക് ഹസൻ സ്വാഗതവും ജുറൈജ് സിദ്ധീഖ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പുതിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി ജാക്സി രാജേഷിനെയും വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി റാഷി അബ്ദുവിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരായി യഥാക്രമം സാബിക് ഹസ്സൻ, ഫവാസ് അബ്ദുൽ കാദർ എന്നിവരെയും യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register