Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.​ഡി.​എ​ഫ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:52 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഏ​ങ്ങ​ണ്ടി​യൂ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി ഷാ​ർ​ജ സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തൊ​യ്യി​ബ് ചേ​റ്റു​വ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് അ​ജ്‌​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി അ​ബ്ദു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ. ​ബ​ഷീ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സാ​ബി​ക് ഹ​സ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജു​റൈ​ജ് സി​ദ്ധീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ജാ​ക്‌​സി രാ​ജേ​ഷി​നെ​യും വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി റാ​ഷി അ​ബ്ദു​വി​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​യി യ​ഥാ​ക്ര​മം സാ​ബി​ക് ഹ​സ്സ​ൻ, ഫ​വാ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും യോ​ഗം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEUDF
    News Summary - UDF Overseas Committee Workers' Convention
    Similar News
    Next Story
    X