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    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 2:19 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഉച്ച വിശ്രമം നിയമം ജൂൺ 15 മുതൽ

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    നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 50,000 ദിർഹം വരെ പിഴ
    യു.എ.ഇയിൽ ഉച്ച വിശ്രമം നിയമം ജൂൺ 15 മുതൽ
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    ദുബൈ: കടുത്ത വേനൽച്ചൂടിനെ നേരിടുന്നതിനായി യു.എ.ഇയിൽ പുറംജോലിക്കാർക്കുള്ള ഉച്ചസമയത്തെ വിശ്രമം ജൂൺ 15ന്​ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മാനവശേഷി സ്വദേശിവത്കരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ഇത്​ നീണ്ടുനിൽക്കും. നിയമപ്രകാരം, ഉച്ച 12.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 3.00 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്ന തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുറംവേല ചെയ്യുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    തുടർച്ചയായ 22-ാം വർഷമാണ് യു.എ.ഇ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കടുത്ത ചൂട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പരിക്കുകളിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണിത്​.

    നിയമപ്രകാരം, ഉച്ചവിശ്രമ വേളയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ തണലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കമ്പനികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഫാനുകൾ പോലുള്ള കൂളിങ്​ സംവിധാനങ്ങൾ, ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം, ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്നിവയും കമ്പനികൾ നൽകണം.

    സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നിർത്തിവെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചില ജോലികളെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉച്ചവിശ്രമ സമയത്തിന് ശേഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത ജോലികളാണ്​ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്​.

    നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും 5,000 ദിർഹം വീതം പിഴ ചുമത്തും. ഒന്നിലധികം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 50,000 ദിർഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കാം.

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    TAGS:lawUAENoon break
    News Summary - UAE's noon break law to come into effect from June 15
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