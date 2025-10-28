Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:10 AM IST

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബ​ജ​റ്റു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ

    9240 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക ബ​ജ​റ്റി​ന്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം
    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബ​ജ​റ്റു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ ​യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം

    ദു​ബൈ: 2026 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ബ​ജ​റ്റി​ന്​ യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം. 9,240 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം വ​രു​മാ​ന​വും അ​ത്ര ത​ന്നെ ചെ​ല​വും ​​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ബ​ജ​റ്റ്. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ആ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബ​ജ​റ്റ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 35 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രാ​റു​ക​ളും മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബ​ജ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ വാ​ർ​ഷി​ക ഫ​ണ്ട്​ വ​ക​യി​രു​ത്ത​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക്കും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ ബ​ജ​റ്റ്​​ സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ണെ​ന്നും നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗ​ശേ​ഷം ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ ന​മ്മു​ടെ വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​രം കു​തി​ക്കു​ക​യും സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ വ​ള​രു​ക​യു​മാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തും മി​ക​ച്ച 20 ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നു​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ എ​ന്നും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    2024ൽ ​നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പം (എ​ഫ്.​ഡി.​ഐ) വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ദേ​ശീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി. 2024ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പം 1.5 ല​ക്ഷം കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഒ​മ്പ​ത്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ച. 2019 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ യു.​എ.​ഇ ക​യ​റ്റു​മ​തി വി​ക​സ​ന ന​യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ഏ​ക​ദേ​ശം 4700 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ 9500 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​താ​യ​ത്​ 103 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ രം​ഗ​ത്ത്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:finance departmentbudgetGulf NewsUAE
    News Summary - UAE with the largest budget in history
