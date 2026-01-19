Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത്​ യു.​എ.​ഇ

    ദു​ബൈ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മ​ഗ്ര സ​മാ​ധാ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭാ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി (നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ദ ​അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഗ​സ്സ-​എ​ൻ.​സി.​എ.​ജി) ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​നെ​യും യു.​എ.​ഇ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി റീം ​ബി​ൻ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹാ​ശി​മി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ്’ സം​രം​ഭ​ത്തെ​യും അ​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ്ര​ക്രി​യ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Girl in a jacket

    TAGS:GazaUAE Newspeace planPhase two
