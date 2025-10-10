Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:40 AM IST

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത്​ യു.എ.ഇ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത്​ യു.​എ.​ഇ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്‍റെ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കി​നെ​യും ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്​​ത്, തു​ർ​ക്കി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​രു ന​ല്ല ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ​യും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGaza Ceasefiregulf news malayalam
    News Summary - UAE welcomes Gaza ceasefire
    Similar News
    Next Story
    X