    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 9:00 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 9:00 PM IST

    സ്വദേശിവത്കരണം പൂർത്തിയാക്കണം; സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് യു.എ.ഇ​ മുന്നറിയിപ്പ്​

    ഡിസംബർ 31നകം പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിഴ ചുമത്തും
    സ്വദേശിവത്കരണം പൂർത്തിയാക്കണം; സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് യു.എ.ഇ​ മുന്നറിയിപ്പ്​
    ദുബൈ: ഈ വർഷത്തെ എമിററ്റൈസേഷൻ ലക്ഷ്യം ഡിസംബർ 31നകം പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന്​ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്ക്​ മുന്നറിയിപ്പ്​. മാനവവിഭവ ശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയമാണ്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്​സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ്​ പുറപ്പെടുവിച്ചത്​.

    50തോ അതിൽ കൂടുതലോ ജീവനക്കാരുള്ള കമ്പനികൾ ഓരോ വർഷവും രണ്ട്​ ശതമാനം സ്വദേശി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നാണ്​ നിയമം. 20 മുതൽ 49 വരെ ജീവനക്കാരുള്ള 14 സുപ്രധാനമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈവർഷം ഒരു സ്വദേശിയെ എങ്കിലും നിയമിച്ചിരിക്കണമെന്നും നിയമമുണ്ട്​.

    സ്വദേശിവത്കരണം ആരംഭിച്ചതോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം 1.52 ലക്ഷം കടന്നതായി നേരത്തെ മാനവവിഭവ ശേഷി, എമിററ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയിൽ ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നതാണ്​ അതിവേഗത്തിൽ വർധിച്ചത്​. രാജ്യത്തെ 29,000ലേറെ കമ്പനികളിലായാണ് സ്വദേശികൾ ജോലി ചെയ്തുവരുന്നത്​.

    ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കണക്കാണ്​ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്​. രാജ്യത്തെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക മേഖലകളായ ബിസിനസ്​ സേവനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടനില പ്രവർത്തനം, വ്യാപാരം, റിപ്പയർ സേവനങ്ങൾ, നിർമാണം, ഉൽപാദനം എന്നീ മേഖലകളിലെല്ലാം സ്വദേശികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്​.

    നൈപുണ്യം ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിൽ 2026ഓടെ 10 ശതമാനം സ്വദേശിവത്കരണം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി ‘നാഫിസ്​’ പദ്ധതി 2021ലാണ്​ രാജ്യത്ത്​ ആരംഭിച്ചത്​​. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഓരോ വർഷവും രണ്ട്​ ശതമാനം വീതമാണ്​ നിയമനം നടത്തേണ്ടത്​. 2023ലെ കാബിനറ്റ് തീരുമാനമനുസരിച്ച്​ നിയമിക്കാത്ത ഓരോ സ്വദേശിക്കും പ്രതിമാസം 7,000 ദിർഹം നിരക്കിൽ ആറുമാസത്തേക്ക്​ 42,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തും.

    TAGS:UAE Newsministry of human resourcesprivate companiesIndigenization Violationnative employees
    News Summary - UAE warns private companies to complete indigenization
