ആഗോള സംരംഭക റാങ്കിങ്ങിൽ വീണ്ടും യു.എ.ഇ ഒന്നാമത്
ദുബൈ: ആഗോള സംരംഭക റാങ്കിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി യു.എ.ഇ. രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നികുതി നയം, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇടപെടലുകൾ, സർക്കാർ സംരംഭകത്വ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഗവേഷണ, വികസന കൈമാറ്റങ്ങൾ, എളുപ്പത്തിലുളള വിപണി പ്രവേശനം, സംരംഭകത്വ ബോധവത്കരണം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ യു.എ.ഇ ഒന്നാമതാണെന്നാണ് ഗ്ലോബൽ എൻട്രിപ്രണേർഷിപ്പ് മോണിറ്റർ (ജി.ഇ.എം) പുറത്തുവിട്ട 2025-2026 റിപോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, സംരംഭങ്ങൾ, നൂനതനമായ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി യു.എ.ഇയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മികവുള്ളതും സംയോജിതവുമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ നേട്ടം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
