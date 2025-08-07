Begin typing your search above and press return to search.
    7 Aug 2025 8:46 PM IST
    7 Aug 2025 8:46 PM IST

    ആണവോർജം ഉപയോഗിച്ച്​ കാർബൺ കുറഞ്ഞ അലൂമിനിയം നിർമാണം; ഹരിത ഊർജ മേഖലക്ക്​ സുപ്രധാന നേട്ടവുമായി യു.എ.ഇ

    ‘മിനിമൽ’ അലൂമിനിയം

    അബൂദബി: ബറക്ക ആണവോർജ പ്ലാൻറിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച്​ കാർബൺ കുറഞ്ഞ അലൂമിനിയം നിർമിച്ച്​ നൽകി ചരിത്രം കുറിച്ച്​ യു.എ.ഇ. പരിസ്ഥിതി അനുകൂല വൈദ്യുതി ഉൽപാദന, ഉപയോഗ രംഗത്ത്​ സുപ്രധാന നേട്ടമായാണിത്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​. ‘മിനിമൽ’ എന്ന പേരിലാണ്​ അലൂമിനിയം വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്​. എമിറേറ്റ്​സ്​ ഗ്ലോബൽ അലൂമിനിയവും എമിറേറ്റ്​സ്​ ആണവോർജ കമ്പനി(എനെക്​)യും ചേർന്നാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്​. ഈജിപ്തിലെ കാനെക്സ്​ അലൂമിനിയം കമ്പനിക്കാണ്​ ആദ്യ ബാച്ച്​ ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. കാർബൺ കുറഞ്ഞ വ്യവസായിക ഉൽപന്നങ്ങൾ ലോകത്താകമാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ എമിറേറ്റ്​സ്​ ഗ്ലോബൽ അലൂമിനിയത്തിന്‍റെ സ്ഥാനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നത്​ കൂടിയാണ്​ നേട്ടം.

    ആഗോള അലുമിനിയം വ്യവസായത്തിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളലിന്റെ 60 ശതമാനവും അലൂമിനിയം ഉരുക്കലിനും ഉൽപാദനത്തിനും ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്​ ഉണ്ടാകുന്നത്​. ആണവോർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഇത്​ ഇല്ലാതാക്കാനാകും. ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളൽ കാരണമായുണ്ടാകുന്ന ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും കുറവുണ്ടാക്കാൻ ഹരിത ഊർജ ഉപയോഗം സഹായിക്കും. ‘എനെക്​’ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബറക്ക പ്ലാന്റ് ശുദ്ധമായ ഊർജം തടസ്സമില്ലാതെ നൽകിവരുന്നുണ്ട്​. യു.എ.ഇയുടെ വ്യാവസായിക മേഖലയെ ഡീകാർബണൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്​ ഇത്​ ​ പ്രധാന ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കും.

    കാർബൺ കുറഞ്ഞ അലൂമിനിയത്തിന്‍റെ ആഗോള ആവശ്യം 2040ഓടെ മൂന്നരട്ടിയാകുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാൻ എമിറേറ്റ്​സ്​ ഗ്ലോബൽ അലൂമിനിയം ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും കമ്പനി ചീഫ്​ എക്​സിക്യൂട്ടീവ്​ അബ്​ദുന്നാസിർ ബിൻ കൽബാൻ പറഞ്ഞു. കഴിറ്റ വർഷം സെപ്​റ്റംബറിലാണ്​ ബറക്ക പ്ലാന്‍റ്​ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്​.


