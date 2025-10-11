Begin typing your search above and press return to search.
    11 Oct 2025 8:45 AM IST
    11 Oct 2025 8:45 AM IST

    ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകളുമായി യു.എ.ഇ ഇന്ന് ഒമാനെ നേരിടും

    ഒ​ാരോ സ​മ​നി​ല​യും ജ​യ​വും നേ​ടി​യാ​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കാം
    ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകളുമായി യു.എ.ഇ ഇന്ന് ഒമാനെ നേരിടും
    യു.​എ.​ഇ താ​രം യ​ഹ്‌​യ അ​ല്‍ഖ​സ്സാ​നി മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ കോ​സ്മി​ന്‍ ഒ​ല​റോ​യി​യോ​ടൊ​പ്പം

    ദു​ബൈ: അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ടു ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ടീ​മു​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് എ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ ഒ​മാ​നെ ദോ​ഹ ജാ​സിം ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ എ​തി​രി​ടും. ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ളി​യു​ടെ നി​ല​വാ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​നും സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യ​താ​ണ് ‘ദി ​വൈ​റ്റ്’ (അ​ല്‍ അ​ബി​യ​ള്) എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന യു.​എ.​ഇ ടീ​മി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നെ തോ​ല്‍പി​ക്കു​ക​യും 14ാം തീ​യ​തി ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി​യാ​ല്‍ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ലോ​ക​ക​പ്പി​ല്‍ ക​ളി​ക്കാം. ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും ഒ​രു ജ​യ​വും നേ​ട​ണം. പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ സാ​ധ്യ​ത മ​ങ്ങും. ഒ​മാ​നെ​തി​രെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍. ഇ​രു​വ​രും 14 ത​വ​ണ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​ഞ്ച് പ്രാ​വ​ശ്യം യു.​എ.​ഇ​യും നാ​ലു മ​ത്സ​രം ഒ​മാ​നും വി​ജ​യി​ച്ചു. അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ 1-1ന് ​തു​ല്യ​ത പാ​ലി​ച്ചു. സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും സി​റി​യ​യെ​യും ത​ക​ര്‍ത്തു​വി​ട്ട ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ടീം. 67ാം ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള യു.​എ.​ഇ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലും ഒ​മാ​നേ​ക്കാ​ള്‍ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. 78ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി വ​ന്ന യു.​എ.​ഇ അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഇ​റാ​ന്‍, ഉ​സ്‌​ബെ​കി​സ്താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ശ​ക്ത​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഗ്രൂ​പ്പി​ല്‍ നി​ന്ന് 15 പോ​യ​ന്റോ​ടെ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഫ​ല​സ്തീ​നെ ഒ​രു പോ​യ​ന്റ് വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ല്‍ പി​ന്ത​ള്ളി​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ​ത്. ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 4-2-3-1 ശൈ​ലി ത​ന്നെ​യാ​വും മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ റു​മാ​നി​യ​യു​ടെ കോ​സ്മി​ന്‍ ഒ​ല​റോ​യ് പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചേ​ക്കു​ക.

    ഇ​തു​വ​രെ എ​ട്ടു ഗോ​ള്‍ നേ​ടി​യ മി​ഡ് ഫീ​ല്‍ഡ​ര്‍മാ​രാ​യ ഫാ​ബി​യോ ലി​മ​യും ആ​റു ഗോ​ള​ടി​ച്ച ഹാ​രി​ബ് അ​ബ്ദു​ല്ല​യും പ്ര​ക​ട​നം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യാ​ല്‍ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​കും. പു​റ​മെ യ​ഹ്‌​യ അ​ല്‍ഖ​സ്സാ​നി​യും മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ്. 1990 ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ശേ​ഷം ര​ണ്ടാം ലോ​ക ക​പ്പ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ. ക​ഴി​ഞ്ഞ 2022 യോ​ഗ്യ​താ പ്ലേ ​ഓ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്.

    ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രും ഗോ​ള്‍കീ​പ്പ​ര്‍മാ​രാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​ര്‍ സ​മ​യം രാ​ത്രി 09.15നാ​ണ് പോ​രാ​ട്ടം. സൗ​ദി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ല്‍ ഇ​റാ​ഖ്-​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ മ​ത്സ​രം 11.30നും ​ന​ട​ക്കും.

